Несколько девушек обвинили Шендеровича в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили журналиста Виктора Шендеровича в домогательствах. Сначала они хотели опубликовать истории анонимно, но потом решили сделать это открыто, несмотря на то, что знали о предстоящей травле.

Журналистка Лидия Михальченко заявила, что готова открыто рассказать о сексуальных домогательствах со стороны Шендеровича. По ее словам, вместе с ней это готовы сделать еще две пострадавшие — Ольга Крассак и Мари Троицкая. Свои истории они опубликовали в Facebook.

Михальченко рассказала, что считала журналиста «одним из лучших людей в этом мире», пока она не столкнулась с его нежеланием «слышать и замечать отказ» с ее стороны и не узнала, что похожие истории случились и с другими девушками.

Журналистка отметила, что еще понадобится время, чтобы прийти в себя после случившегося, указав, что не боится травли после публикации. По ее мнению, открытость «рано или поздно переломят хребет этому „верблюду“ — убеждению, что женщин можно трогать, лапать, заниматься сексом без активного согласия, пользуясь защитной реакцией замирания, а потом говорить, что „ты сама хотела“ и „вообще это недоразумение“».

Крассак в свою очередь, заявила, что знает еще четырех девушек, которые «непосредственно от него пострадали» и не смогли поделиться этим из-за угроз увольнения. Она порекомендовала осуждать тех, кто совершает поступки, а не тех, кто о них рассказывает.

Ранее две девушки признались в соцсетях, что их домогались лидер группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный и актер Гоша Куценко.