Несколько десятков заключенных в Афганистане назвались россиянами

Примерно два-три десятка людей в афганских тюрьмах утверждают, что они являются российскими гражданами. Они попали в страну под разными предлогами. Эти данные предоставил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

В интервью РИА «Новости» он напомнил, что о заключенных россиянах ранее сообщал советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб. Он не уточнял, как эти люди попали в тюрьму и связаны ли они с экстремистскими группировками, которые воюют с правительством Афганистана.

«Речь идет о двух-трех десятках людей, утверждающих, что у них российское гражданство. Это люди, которые просочились в Афганистан под разными предлогами. В основном ситуация аналогичная с тем, что происходило в Сирии», — сказал Кабулов.

На пресс-конференции в Москве представитель запрещенного в России как террористическая организация движения «Талибан» сообщил о «выбитых» из восточных районов страны 2600 членах экстремистских группировок. Сдавшихся администрации Кабула, рядовых боевик и их командиров, отправили в заключение.

По мнению экспертов, война в Афганистане приведет к гуманитарной катастрофе. Через границы среднеазиатских республик в Россию двинутся беженцы и замаскированные под них боевики.