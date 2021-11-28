Несколько десятков случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса выявили в ЮАР

Заражение новой разновидностью коронавируса «омикрон» выявили у нескольких десятков человек в ЮАР. Все они жаловались на сильную усталость и головную боль. Обычных симптомов ковида — температуры и болей в теле — у них не было. Об этом ТАСС рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.

«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. <…> Проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название „омикрон“», — приводит агентство слова собеседницы.

Кутзе добавила, что у зараженных новым вариантом коронавируса не падал уровень кислорода в крови. По словам врача, ни одному из пациентов не понадобился больничный уход.

Первые случаи заражения новым штаммом B.1.1.529 две недели назад выявили в Ботсване. Оттуда эта разновидность SARS-CoV-2 проникла в ЮАР, Израиль, Гонконг, Бельгию, Германию и Великобританию. Сенатор Виктор Круглый допустил, что штамм уже добрался и до России, но в Роспотребнадзоре это опровергли. В центре «Вектор» призвали немедленно приступить к всестороннему изучению «омикрона».