Несколько десятков человек пострадали в результате землетрясений на юге Ирана
Сильные землетрясения произошли на юге Ирана
Провинции на юге Ирана пережили два сильных землетрясения. Агентство Mehr со ссылкой на данные Сейсмологического центра страны сообщило, что магнитуда первых подземных толчков составила 6,0, а спустя несколько минут их сила увеличилась до 6,3.
Глава министерства по чрезвычайным происшествиям Джафар Миадфар заявил, что в провинции Хормозган от землетрясения пострадали 70 человек.
«22 жителя госпитализированы и остаются в больницах, один человек погиб», — привело цитату чиновника агентство Jamaran. Как выяснили журналисты, погиб мужчина, на которого упал фонарный столб.
Судя по кадрам пользователей социальных сетей, стихия привела к обрушению домов.
Президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси поручил правительству оказать посильную помощь пострадавшим провинциям и направить туда дополнительные силы спасателей.
В социальных сетях жители опубликовали момент, как землетрясение привело к обрушению части горы Гну. Это часть природного заповедника страны, где находятся горячие природные источники.
От толчков в небо поднялись столбы пыли. Один из местных дальнобойщиков успел снять момент начала землетрясения и зафиксировал, как начало трясти большегрузы, припаркованные на дороге.