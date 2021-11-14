Несколько десятков человек пострадали в результате землетрясений на юге Ирана

Провинции на юге Ирана пережили два сильных землетрясения. Агентство Mehr со ссылкой на данные Сейсмологического центра страны сообщило, что магнитуда первых подземных толчков составила 6,0, а спустя несколько минут их сила увеличилась до 6,3.

Глава министерства по чрезвычайным происшествиям Джафар Миадфар заявил, что в провинции Хормозган от землетрясения пострадали 70 человек.

«22 жителя госпитализированы и остаются в больницах, один человек погиб», — привело цитату чиновника агентство Jamaran. Как выяснили журналисты, погиб мужчина, на которого упал фонарный столб.



Судя по кадрам пользователей социальных сетей, стихия привела к обрушению домов.

Президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси поручил правительству оказать посильную помощь пострадавшим провинциям и направить туда дополнительные силы спасателей.

В социальных сетях жители опубликовали момент, как землетрясение привело к обрушению части горы Гну. Это часть природного заповедника страны, где находятся горячие природные источники.

От толчков в небо поднялись столбы пыли. Один из местных дальнобойщиков успел снять момент начала землетрясения и зафиксировал, как начало трясти большегрузы, припаркованные на дороге.