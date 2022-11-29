Мир 29 ноября 2022, 12:32 Несколько десятков человек пострадали в аварии на севере Турции

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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на севере Турции в провинции Бартын. Как минимум 39 человек получили различные травмы, сообщили Nation News со ссылкой на турецкое телевидение.

Авария произошла на одном из участков трассы, по которой проходит маршрут из Ризе в Зонгулдак. Пострадавших, которые получили наиболее серьезные травмы, доставили в больницы.

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Турецкие спецслужбы выясняют детали произошедшего.

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