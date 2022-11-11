Мир 11 ноября 2022, 02:36 Несколько членов партии Саакашвили потребовали перевыборов председателя

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Часть членов партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, выступили против нынешнего председателя Никанора Мелии и потребовали перевыборов. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Один из лидеров партии Ираклий Надирадзе считает, что «нужно избрать нового лидера и усилить внутрипартийную демократию».

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Надирадзе добавил, что у председателя должна быть поддержка «сотен тысяч членов партии». Мелия пока не комментировал это требование.

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