Несколько человек погибло в результате шторма на Филиппинах

По данным информагентства, шторм обрушился на остров Лусон, где расположена столица государства Манила.

Отмечается, что более 196 тысяч человек эвакуировали из наиболее пострадавших от циклона регионов.

Свыше 360 поисково-спасательных бригад работают на месте и собирают сведения о пропавших.