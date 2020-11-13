Несколько человек погибло в результате шторма на Филиппинах
На Филиппинах в результате шторма «Вамко» погибло не менее шести человек, еще 10 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, шторм обрушился на остров Лусон, где расположена столица государства Манила.
Отмечается, что более 196 тысяч человек эвакуировали из наиболее пострадавших от циклона регионов.
Свыше 360 поисково-спасательных бригад работают на месте и собирают сведения о пропавших.