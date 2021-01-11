Несколько человек задержали из-за попытки помешать Пашиняну вылететь на встречу с Путиным

Десятки сторонников оппозиции утром 11 января перекрыли дорогу к аэропорту Еревана Звартноц. Они пытались помешать проезду кортежа Пашиняна. В ответ полицейские и сотрудники Службы нацбезопасности применили силу.

Онлайн-ресурс para.tv уточнил, что премьер Армении смог доехать до аэропорта. Но дорога, которая ведет к воздушной гавани, пока заблокирована.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана пройдет в этот понедельник. Ее инициировал российский президент Владимир Путин. Главы государств обсудят реализацию соглашения о прекращении огня и урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. На повестке дня и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе.

Конфликт в Карабахе вспыхнул с новой силой 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан боролись за эту территорию. Документ о перемирии подписали 9 ноября. В итоге стороны обменялись пленными и телами погибших. Армения передала азербайджанцам Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы. Сейчас в регионе находятся российские миротворцы.