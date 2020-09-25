Несколько человек ранили у бывшего здания редакции Charlie Hebdo в Париже
Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его информации, как минимум четверо человек получили различные ранения. В результате двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Информации о других пострадавших пока нет.
Кто и зачем напал на людей еще неизвестно. По данным телеканала, нападавший смог скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.
В ожидании его задержания местные власти приняли решение закрыть школы, детские сады и жилые дома для пожилых людей.
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию Charlie Hebdo. В результате они успели убить 12 человек — в том числе 8 художников и журналистов. После теракта миллионы жителей страны с табличками «Я — Шарли» вышли на марш против терроризма и цензуры в прессе.