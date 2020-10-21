Несколько человек ранены из-за стрельбы у офиса правящей партии в Грузии

Как минимум четыре человека пострадали в результате стрельбы в городе Дманиси. Неизвестные открыли огонь возле офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Об этом сообщил грузинский телеканал Imedi. Он отметил, что все произошло несколько часов назад. По данным издания, несколько человек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, попытались ворваться в офис «Грузинской мечты». После этого у здания правящей партии началась перестрелка. По предварительным данным, пострадал один из ее сторонников.

В пресс-службе МВД Грузии ТАСС подтвердили, что перестрелка действительно была. Однако там отказались сообщать, сколько человек в результате пострадало. При этом правоохранители отметили, что уже возбудили два уголовных дела — по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» УК Грузии.

31 октября в стране пройдут парламентские выборы. Сейчас регистрацию для участия прошли 48 партий и два блока. В их числе правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».