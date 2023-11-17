Мир 17 ноября 2023, 10:19 Несколько человек пострадали при взрыве на химфаке Ереванского госуниверситета Взрыв прогремел в здании Ереванского госуниверситета, один человек погиб Скриншот с видео / YouTube

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В Ереванском госуниверситете произошел взрыв. Один человек погиб, четыре пострадали, сообщил сайт Oragir.news.

Взрыв на химическом факультете прогремел утром 17 ноября. Он произошел в одной из комнат на цокольном этаже первого корпуса. Представитель ЕГУ заявил журналистам, что его могли спровоцировать перебои в подаче электроэнергии.

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Пострадали четыре человека, из них троих госпитализировали с ожогами. Еще один — сотрудник патрульно-постовой службы — отравился дымом во время эвакуации. По предварительным данным, один человек погиб.

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