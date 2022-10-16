Несколько человек пострадали на митинге против «дорогой жизни» в Париже | 360°

Мир 16 октября 2022, 20:39 Поделиться Telegram

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Viber Несколько человек пострадали на митинге против «дорогой жизни» в Париже РИА «Новости»: несколько протестующих получили ранения в Париже

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Тысячи французов вышли на улицы Парижа, чтобы выразить свое недовольство ростом цен. Не обошлось без столкновений радикалов с полицией, в ходе которых пострадали как минимум два человека, сообщило РИА «Новости».

Марш против подорожания жизни и климатического бездействия властей прошел сегодня во Франции. Организатором мероприятия стали ряд партий, профсоюзов и ассоциаций. Демонстранты требовали повышения зарплат и социальных выплат, а также заморозить цен на электроэнергию. Также они выступали против роста цен на топливо и продукты.

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Акция, в которой приняли участие примерно 140 тысяч человек, проходила мирно, пока к ней не присоединилась радикально настроенная молодёжь. Радикалы стали бросать в полицейских бутылки и дымовые шашки. В ответ был применен слезоточивый газ.

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В результате столкновений радикалов с полицейскими в районе площади Бастилии пострадали несколько человек, у одного из них медики диагностировали ранение в голову.

Молодые люди в черных масках крушили витрины банков и магазинов. Это продолжалось пока колонна митингующих не пришла на площадь Бастилии. По оценкам полиции, в акции протеста участвовали около 30 тысяч человек.

Ранее несколько тысяч испанских пенсионеров устроили митинг в Мадриде, они требовали пересчета пенсионных выплат и заработных плат на фоне подорожания жизни.

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