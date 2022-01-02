Несколько человек получили ранения на демонстрации против антиковидных мер в Амстердаме

В Амстердаме демонстрация против коронавирусныхограничений закончилась столкновениями с полицией. В результате несколько человек получили ранения, ряд участников акции задержан. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Демонстрация, несмотря на запрет проведения массовых акций, проходила на Музейной площади столицы Нидерландов. В ней принимали участие несколько тысяч человек. Полиия потребовала граждан разойтись, но многие не отрагировали на это. В результате в ситуацию вмешался спецназ. по данным телекомпании, бойцы в некоторыъ случаях пускали в ход дубинки, чтобы оттеснить наиболее агрессивных демонстрантов.

Один человек получил травму головы. Предположительно, в него попал брошенный из толпы камень. Еще двое пострадали при столкновении с полицейскими. Несколько человек задержаны.

По данным СМИ, обстановка в городе остается напряженной. Часть протестующих присоединилась к акции, организованной в Вестерпарке проавой партией «Форум за демократию». Она разрешена вастями. Полиция призывает народ соблюдать меры социального достанцирования. В толпе звучат призывы вернуться на Музейную площадь.