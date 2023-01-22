Мир 22 января 2023, 12:18 Несколько человек погибли во время стрельбы в Калифорнии BNO News: стрельба произошла в парке Монтерей в Калифорнии, есть погибшие Unsplash

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Массовая стрельба произошла во время празднования китайского Нового года в парке Монтерей в Калифорнии, несколько человек получили ранения. Об этом сообщило издание BNO News.

Выстрелы прозвучали вечером 21 января по местному времени. Полицейские получили вызов с Вест-Гарви-авеню, где расположены несколько торговых помещений.

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По предварительной информации, несколько человек погибли, их точное число пока не раскрывается. Ранения получили как минимум 16 человек.

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Подробности об обстоятельствах стрельбы также неизвестны, но стрельба произошла во время церемонии празднования китайского Нового года.

Два свидетеля рассказали, что слышали выстрелы, но сначала предположили, что это был фейерверк в честь Лунного Нового года. Когда на место прибыли правоохранители, многих из пострадавших обнаружили внутри одного из предприятий.

Личность открывшего огонь пока что остается неизвестной.

Ранее, 16 января, неизвестный открыл огонь в штате Торонто, неизвестный злоумышленник ранил не менее трех человек.