Несколько человек погибли в результате нападения мужчины с ножом на посетителей ТЦ в Израиле

Житель Палестины напал на посетителей ТЦ в Израиле. В результате четыре человека погибли. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Haaretz.

Как сообщили в правоохранительных органах, ситуация произошла в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Выяснилось, что злоумышленник недавно вышел из заключения. Также от его действий серьезные травмы получили еще несколько человек. Мужчина отбывал тюремный срок за участие в террористической организации. Полицейские пристрелили его в ходе оборонных действий.