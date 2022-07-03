Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ Копенгагена

Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре Field’s в Копенгагене. Об этом сообщили в полиции, передало РИА «Новости».

Шеф полиции датской столицы Серен Томассен сообщил, что несколько человек убиты, еще несколько ранены в результате стрельбы в ТЦ, которая произошла в воскресенье.

Подозреваемый арестован. Им оказался 22-летний этнический датчанин. Мотивы предполагаемого стрелка пока неизвестны. Полицейские не исключили версию теракта.

Датское радио ранее сообщало, что при стрельбе в торговом центре пострадали по меньшей мере три человека. Полиция ранее также сообщала только о раненых. В Сети появились кадры, на которых видно, как люди в панике бегут из здания ТЦ.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон назвала произошедшее «трусливым нападением» и призвала не публиковать в социальных сетях видео с места стрельбы. По данным ТАСС, это первый случай, когда представитель ЕК такого уровня призвал людей не распространять кадры с места серьезного происшествия в стране Евросоюза.