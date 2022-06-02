Несколько человек погибли из-за стрельбы в медцентре в США

«Множество» людей получили ранения в результате стрельбы в американском городе Талса штата Оклахома, как минимум четверо погибли. Об этом сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла в здании медицинского центра во врачебном офисе 1 июня в 17:00 по местному времени (01:00 2 июня по московскому времени), пострадало «множество» человек, передал телеканал слова правоохранительных органов. Некоторые СМИ утверждают, что есть убитые. Погибли как минимум четыре человека.

Полиция предполагает, что стрелок застрелен, при этом не уточняется, сделал он это сам или в него выстрелил полицейский.

«Я не знаю, мы ли его застрелили или он застрелился сам», — сказал один из сотрудников правоохранительных органов в эфире телеканала.