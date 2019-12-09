Несколько человек оказались рядом с вулканом в Новой Зеландии перед извержением

Извержение вулкана произошло на Белом острове в Новой Зеландии. В этот момент на нем находились до 100 человек. Некоторые из них пропали без вести, минимум 20 человек считаются ранеными.

Веб-камеры зафиксировали поднимающийся с острова дым. Признаки вулканической активности появились внезапно, сообщило агентство BNO News.

В министерстве гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями подтвердили факт извержения и заявили, что оно «представляет опасность для тех, кто находится в непосредственной близости от вулкана».

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«Возможен пеплопад в удаленных от вулкана районах. Люди должны покинуть запретные зоны», — подчеркнули в ведомстве.

Сам Белый остров необитаем, однако пользуется популярностью среди туристов. Изображение с камеры, отметили в агентстве, сделано за несколько секунд до извержения. Группа людей находится возле кратера. За 10 минут до этого в объектив камеры попала и вторая группа.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уточнила, что, по имеющимся данным, на острове или около него во время извержения находились порядка 100 человек. Медики сообщают о по меньше мере 20 пострадавших.