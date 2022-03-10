Несколько британских военнослужащих могли самовольно отправиться на Украину принимать участие в конфликте, самостоятельно оставив места несения своей службы. С таким сообщением выступил телеканал Sky News со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства.

«Нам известно о небольшом количестве солдат, которые ослушались приказов, ушли в самовольную отлучку и могли отправиться на Украину как частные лица. Мы активно и решительно призываем их вернуться в Соединенное Королевство», — сказал представитель ведомства.

Представитель британского Минобороны также отметило, что на текущий момент военным в стране запрещаются поездки на Украину. Причем, вне зависимости от того, находится ли военный сейчас в увольнении или нет. Всех, кто решит отправиться на Украину, предупреждают о последствиях.

Как ранее сообщила газета The Guardian, среди действующих и бывших британских военных, которые решили примкнуть к так называемому Иностранному легиону территориальной обороны Украины, был также и сын депутата Палаты общин от правящей Консервативной партии Хелен Грант.

Издание опубликовало видео, на котором 30-летний молодой человек говорит на камеру, находясь на вокзале Львова. Он отметил, что даже его семья не знала о его решении отправиться на Украину, он задумался об этом исключительно самостоятельно.