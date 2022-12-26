Мир 26 декабря 2022, 11:13 Несколько беспилотников сбили над Южной Кореей Yonhap: северокорейские беспилотники пересекли границу Южной Кореи

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Беспилотники 26 декабря пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи. Местные военные открыли по ним огонь. Они предположили, что дроны прилетели из КНДР, сообщило агентство Yonhap.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов рассказал журналистам, что утром в небе над провинцией Кенгидо заметили несколько неопознанных объектов, предположительно беспилотники. Они пересекли военную демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Кореи, а потом пролетели над островом Канхвадо, городами Кимпхо и Пхаджу.

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Навстречу дронам выдвинулись истребители, ударные вертолеты и другие боевые самолеты, аппараты сбили. В операции также задействовали легкий штурмовик КА-1, но он по неизвестной причине потерпел крушение в уезде Хенсон примерно в 140 километрах к востоку от Сеула, оба пилота спаслись.

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Из-за подозрительных беспилотников министерство транспорта Южной Кореи приостановило на час полеты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон. Военные пока не выяснили, несли ли аппараты боевую часть, но предположили, что их запустила КНДР.