12 марта 2023, 02:28
Несколько аэропортов Германии отменят рейсы из-за забастовки
Welt: аэропорты Берлина, Гамбурга и Ганновера из-за забастовки отменят рейсы
В Германии в понедельник пройдут предупредительные забастовки сотрудников службы безопасности аэропортов, в воздушных гаванях Берлина, Гамбурга и Ганновера отменят рейсы. Об этом сообщила немецкая газета Welt.
«Профсоюз Verdi призвал сотрудников службы безопасности объявить предупредительную забастовку в столичном аэропорту Берлина, а также в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена», — говорится в материале газеты.
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Пассажирам стоит ожидать увеличения времени ожидания или даже отмены рейсов. Управляющая аэропортами компания рассказала, что в Берлине отменят около 200 рейсов, это коснется более 27 тысяч пассажиров.
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Причиной забастовок послужили переговоры о заработной плате сотрудников службы авиационной безопасности в неудобное время.
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn прекратил бесплатно доставлять гуманитарную помощь на Украину. Поддержка, которую развернули после начала СВО, «закончилась так же быстро, как и началась», отметили немецкие журналисты.
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