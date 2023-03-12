Мир 12 марта 2023, 02:28 Несколько аэропортов Германии отменят рейсы из-за забастовки Welt: аэропорты Берлина, Гамбурга и Ганновера из-за забастовки отменят рейсы Pixabay

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В Германии в понедельник пройдут предупредительные забастовки сотрудников службы безопасности аэропортов, в воздушных гаванях Берлина, Гамбурга и Ганновера отменят рейсы. Об этом сообщила немецкая газета Welt.

«Профсоюз Verdi призвал сотрудников службы безопасности объявить предупредительную забастовку в столичном аэропорту Берлина, а также в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена», — говорится в материале газеты.

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Пассажирам стоит ожидать увеличения времени ожидания или даже отмены рейсов. Управляющая аэропортами компания рассказала, что в Берлине отменят около 200 рейсов, это коснется более 27 тысяч пассажиров.

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Причиной забастовок послужили переговоры о заработной плате сотрудников службы авиационной безопасности в неудобное время.

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn прекратил бесплатно доставлять гуманитарную помощь на Украину. Поддержка, которую развернули после начала СВО, «закончилась так же быстро, как и началась», отметили немецкие журналисты.