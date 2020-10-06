Нескольких сторонников бывшего президента Киргизии освободили из заключения
Освобождены уже бывший советник экс-президента Фарид Ниязов, охранник бывшего президента Канат Сагымбаев и премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, сообщает «Интерфакс».
Ниязова обвинили в организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш в 2019 году, он находился в заключении уже больше года в бишкекском СИЗО Госкомитета нацбезопасности вместе с Сагымбаевым. Об их освобождении сообщили очевидцы в местных Telegram-каналах.
Бывший премьер-министр Киргизии Сатыбалдиев был осужден за коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека. Он отбывал наказание в колонии, откуда его вытащили сторонники бывшего президента страны.
Ранее стало известно, что протестующие в Бишкеке назначили своего мэра и собираются выбрать премьер-министра страны. Неформальным главой столицы стал кандидат в депутаты от проигравшей партии «Республика» Жоошбек Коеналиев. Протестующие также захватили здания парламента и правительства страны.