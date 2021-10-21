Испытания гиперзвукового оружия в США пришлось отсрочить из-за неполадок с пуском ракеты-носителя. Такое сообщения распространило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, провалившийся тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов гиперзвукового боевого блока, который на данный момент находится в разработке. Однако испытания завершились неудачей. Несущая оружие ракета-носитель не смогла взлететь.

О том, что Соединенные Штаты планируют провести три пуска ракет для испытания перспективных систем гиперзвукового оружия, недавно сообщили в ВМС США.

Вашингтон ранее выражал свою обеспокоенность запуском гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом со стороны Китая. Военное ведомство США признало, что удивлено широким возможностям Пекина в данной сфере. По данным СМИ, пуск прошел не совсем удачно. Ракета смогла пересечь низкоорбитальное пространство и начала снижение. Но цель поразить не удалось: оружие не долетело до нее примерно на 30 километров.