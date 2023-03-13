Мир 13 марта 2023, 10:46 «Несчастные лузеры». Гарибашвили раскритиковал политиков Украины за поддержку беспорядков Премьер Грузии упрекнул руководство Украины за поддержку беспорядков в Тбилиси РИА «Новости»

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Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков, которые поддержали акции протеста в Тбилиси. Он подчеркнул, что их действия представляют прямое вмешательство в дела Грузии, сообщил ТАСС.

Гарибашвили отметил, что Зеленский возглавляет страну, которая находится в состоянии конфликта, но при этом находит время откликаться на проведение деструктивной акции в Тбилиси.

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«Это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось», — заявил премьер Грузии.

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Он напомнил, что высказывания по поводу беспорядков сделали мэр Киева Виталий Кличко, признанный в России иноагентом Марк Фейгин и ряд других деятелей.

«Вышел [Давид] Арахамия и какие-то несчастные лузеры, которые говорят, что нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Это прямое вмешательство», — констатировал Гарибашвили.

Он призвал правительство Зеленского заботиться о своей стране, а Грузия, по его словам, в состоянии решать свои проблемы самостоятельно. Политик также предположил, что украинское руководство, вероятно, недовольно тем, что грузинская сторона не включилась в конфликт на Украине.