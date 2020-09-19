Несанкционированная акция протеста завершилась в Минске

Участницы разошлись, милиция тоже покинула площадь перед бизнес-центром «Европа».

Женщины собрались на марш 19 сентября около Комаровского рынка. Они прошлись колонной по улице Сурганова. На пересечении с улицей Якуба Котласа участницы акции встретились с представителями силовых структур, начались задержания, гражданок Белоруссии доставили в отдел для разбирательства.

Задержали также и 73-летнюю активистку Нину Багинскую, написала «Газета.ru». Она известна своим активным участием в акциях протеста в Белоруссии и ранее.

Позже вернулись два микроавтобуса с сотрудниками ОМОНа, задержания продолжились, передал корреспондент агентства. В частности, силовики остановили молодого человека в жилетке «Пресса» со штативом. Остальные участники разбежались.

На марш женщины надели яркую одежду с блестками, поэтому новую акцию назвали «блестящей». Таким образом протестующие решили привлечь к себе внимание.

Женские марши, несанкционированные властями, проходят в Белоруссии каждую субботу.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Победил действующий глава республики Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Его соперница, представитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,12%.