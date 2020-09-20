Несанкционированная акция оппозиции в Минске завершилась

Протестующие большими группами расходятся и разъезжаются по своим районам. Акция подошла к завершению после того, как ОМОН не позволил колонне митингующих выйти на проспект Независимости и перекрыл движение в районе его пересечения с улицей Козлова.

В то же время силовики сняли заграждения на проспекте, теперь машины могут ехать. После этого колонна ОМОН направилась в район станции метро «Уручье», где расположена база спецподразделения. На север столицы также двигаются бронетранспортеры, охранявшие резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее толпа протестующих вплотную подошла к силовикам в районе проспекта Независимости. По оценкам агентства, там собралось несколько десятков тысяч граждан. Цепь ОМОН растянулась, манифестантам не давали пройти к площади Победы, на месте стояли водометы.

Правоохранители 20 сентября задержали более 10 человек во время протестных акций в Минске, говорила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В начале августа белорусы отдали свои голоса на выборах президента. Тогда с 80% победил Александр Лукашенко, обойдя оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. После этого в стране начались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.