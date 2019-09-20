  • Нервный срыв девочки сравнили с гневом Халка

    20 сентября 2019, 15:42

    Алена Макаренко

    У девочки случился «нервный срыв» после того, как в волосах запуталась расческа. Ее эмоции покорили пользователей Сети, и они прозвали ее Халком, сообщил «Ридус».

    Неизвестно, что стало причиной такой ярости. Однако сорвалась девочка, когда расчесывала запутанные волосы. В тот день она стояла перед зеркалом со своей няней и делала прическу. В ту секунду «вторая мама» снимала их на видео, тогда-то эмоции девочки и попали на видео.

    Няня выложила видеозапись в Twitter.

    «Если вы считаете, что у вас плохой день, то посмотрите это», — подписала она.

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    Менее чем за сутки девочка прославилась на весь интернет. Ролик стал вирусным: набрал более семи миллионов просмотров, собрал 500 тысяч лайков и 168 тысяч репостов.

    Пользователи Сети посочувствовали девочке, у которой не задалось утро.

    «Ахааахх, это 100% я. Буквально каждое утро!» — писали они.

    Подписчики понимают проблемы девочки: «длинные волосы — это еще та радость». А еще ребенок напомнил своим гневом Халка.