Нервный срыв девочки сравнили с гневом Халка

Неизвестно, что стало причиной такой ярости. Однако сорвалась девочка, когда расчесывала запутанные волосы. В тот день она стояла перед зеркалом со своей няней и делала прическу. В ту секунду «вторая мама» снимала их на видео, тогда-то эмоции девочки и попали на видео.

Няня выложила видеозапись в Twitter.

«Если вы считаете, что у вас плохой день, то посмотрите это», — подписала она.

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Менее чем за сутки девочка прославилась на весь интернет. Ролик стал вирусным: набрал более семи миллионов просмотров, собрал 500 тысяч лайков и 168 тысяч репостов.

Пользователи Сети посочувствовали девочке, у которой не задалось утро.

«Ахааахх, это 100% я. Буквально каждое утро!» — писали они.

Подписчики понимают проблемы девочки: «длинные волосы — это еще та радость». А еще ребенок напомнил своим гневом Халка.