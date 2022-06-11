«Нервное поведение» Японии объяснил глава Минвостокразвития

«Нервное поведение» Японии можно объяснить тем, что она долгое находится под сильным влиянием США, считает глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Как следствие — страна несамостоятельна в принятии решений, отметил он.

«То, что сейчас Япония ведет себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено еще и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты», — отметил Чекунков в беседе с РИА «Новости».

По конституции Япония, как отметил собеседник агентства, все еще не имеет права владеть своей армией. На Окинаве, по его словам, размещена военная база США, которая занимает значительную площадь острова.

«И в таких вопросах (взаимоотношений с Россией — прим. ред.), к сожалению, проявляется некая несамостоятельность и аспекты эмоциональных решений, которые не соответствуют долгосрочным интересам Японии, которая является нашим соседом с большим количеством торгово-экономических связей», — предположил Чекунков.

Глава Минвостокразвития такое поведение счел «конъюнктурным, эмоциональным».

Власти Японии приняли уже несколько пакетов санкций против России. Ранее под ограничительные меры попали некоторые банки. Под давлением Запада компания DMG Mori Seiki объявила о своем уходе из РФ. А накануне стало известно о решении японских властей с 17 июня запретить экспорт грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров в Россию.