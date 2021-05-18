Нерпа Наташа отметила в Японии свое 40-летие. Фото и видео

Байкальская нерпа Наташа была привезена в Японию 17 мая 1981 года. Тогда ей было меньше года. Сейчас она является старейшим представителем своего вида на островах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение, в честь приезда нерпы в океанариум японского города Тоба (префектура Миэ) ее угостили любимым лакомством. Наташе дали сразу шесть рыбок аю. Работники океанариума рассказали, что нерпа проявила очень теплые материнские чувства к годовалому тюленю. Но в целом Наташа отличается свободолюбивым и своевольным нравом.

Байкальские нерпы являются единственным млекопитающим, обитающим в озере. Подсчитать их количество трудно из-за широкого ареала распространения. По некоторым оценкам, их 80-130 тысяч особей.

На днях в Санкт-Петербурге в канале Грибоедова заметили детеныша балтийской нерпы. Замерзшее и усталое животное выловили и направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.