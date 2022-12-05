05 декабря 2022, 17:14
Неразорвавшийся снаряд обнаружили в Молдавии у границы с Украиной
МВД Молдавии сообщило об обнаружении неразорвавшейся ракеты в окрестностях города Бричень
Неразорвавшуюся ракету нашли сотрудники пограничной полиции на севере Молдавии. Снаряд обнаружили у границы с Украиной, сообщило МВД республики.
«Совсем недавно недалеко от города Бричень, во фруктовом саду, найдена ракета. Взрывоопасный предмет был обнаружен патрулем пограничной полиции», — сказано в публикации.
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В ведомстве указали, что территорию, где нашли снаряд, оцепили полицейские и пограничные патрули. На место происшествия вызвали специализированные службы.
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В конце ноября правительство Молдавии одобрило продление режима ЧП из-за энергетического кризиса. Его пролонгировали на 60 дней.
Ранее произошло аварийное отключение электроснабжения в республике. Подачу электричества оперативно восстановили во всех населенных пунктах Молдавии для потребителей распределительных сетей RED Nord и Premier Energy.
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