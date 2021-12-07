«Неравный матч»: Трамп предрек поражение Байдена на переговорах с Путиным

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станут неравным матчем для Вашингтона. С таким заявлением в эфире телеканала Newsmax выступил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Он пояснил, что Байден ведет себя неправильно в отношениях с Россией. Это стало возможным после того, как президентские выборы в США «фальсифицировали».

«Это неравный матч для нашей страны. <…> Его вообще не следовало допускать. Это все равно что выставить „Патриотов Новой Англии“ против школьной команды», — заявил Трамп.

Бывший президент США отметил, что в отличие от действующего главы государства он проводил жесткую политику в отношении России, но при этом ему удалось выстроить хорошие отношения с Владимиром Путиным.

«Я остановил трубопровод, идущий по всей Европе. Никто не мог сделать большего. Я отлично ладил с Путиным, но я был жестким, как никто другой», — добавил Дональд Трамп.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут во вторник, 7 декабря, по видеосвязи в закрытом режиме. В Белом доме заявили, что президент США хочет поднять тему «военной активности России» около границ Украины. Также в планах — обсудить дальнейшее развитие отношений между двумя державами, вопросы кибербезопасности и мировой стабильности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ждать особого прорыва в отношениях Москвы и Вашингтона не стоит. Он пояснил, что за несколько часов разговора лидеров двух стран разрешить накопившиеся проблемы невозможно.