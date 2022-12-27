Мир 27 декабря 2022, 19:30 Спецоперация приобрела народный характер — врио главы ДНР Советник врио главы ДНР Гагин: более двух третей дронов поставлены на народные средства Unsplash

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Россияне активно помогают средствами для оснащения российской армии необходимым оборудованием. Это говорит о том, что специальная военная операция приобрела народный характер. Об этом РИА Новости заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, волонтеры, врачи, строители и обычные граждане, помогающие материально, являются участниками СВО.

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«От участия каждого из нас зависит и ход операции, и приближение победы. Например, не секрет, что более двух третей дронов, которые участвуют в спецоперации, поставлены на народные деньги», — отметил Гагин.

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О том, что Вооруженные силы Украины несут большие потери и военные сильно измотаны писал Financial Times. Тем временем внутри украинского общества намечается раскол. Многие уже не верят в победу киевского режима.