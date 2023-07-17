Мир 17 июля 2023, 02:52 Непродление зерновой сделки развяжет руки НАТО, заявили в Турции Политолог Хас из Турции оценил вероятность продления зерновой сделки в 51% Freepik

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Прекращение зерновой сделки развяжет руки Североатлантическому альянсу. Такое мнение выразил политолог из Турции Керим Хас в беседе с газетой «Известия».

Срок действия соглашения заканчивается 17 июля, но до сих непонятно, готова ли российская сторона сохранить сделку. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одобрит продление документа лишь в случае выполнений данных России обещаний.

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По мнению политолога Хаса, в случае прекращения зерновой сделки НАТО сможет отправить военные корабли в Черное море через Босфор.

«Я думаю, что зерновая сделка будет продлена с вероятностью 51%», — сказал эксперт.

При этом Хас отметил, что российская сторона согласится на продление соглашения из-за заинтересованности в геополитическом аспекте, а не в связи со своим выигрышным положением после продления соглашения.

Ранее последний корабль с продовольствием покинул одесский порт перед окончанием зерновой сделки. На борту судна лежало 38,8 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции.