Непривитым жителям Сингапура запретят ходить в ТЦ и кафе

В Сингапуре на фоне очередной вспышки коронавируса ужесточили действующие ограничения. Посещать торговые центры и кафе теперь разрешат только полностью вакцинированным людям. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Он Е Кун, написал ТАСС.

C 13 октября вход в заведения общепита будет открыт только для тех, кто полностью привит от коронавируса. Исключение сделают для детей в возрасте до 12 лет. При этом в кафе и ресторанах за одним столиком смогут находиться не больше двух человек. Для всех остальных будет доступна еда навынос.

Крупные торговые центры также смогут посещать только люди, которые уже сделали оба укола. Но супермаркеты по-прежнему будут открыты для всех. Посещать туристические объекты и парки тоже никому не запретят.

Сингапурские власти в августе по достижении вакцинации 80% населения страны фиксировали по 20–30 заражений в сутки. Тогда начали постепенно снимать ограничения, в основном для привитых. Но потом заболеваемость начала расти. Сейчас ежедневно фиксируют порядка 3,5 тысячи инфицированных.