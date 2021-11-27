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    27 ноября 2021, 16:33

    Непривитых жителей Южной Кореи задумали обязать платить за лечение от ковида самостоятельно

    Ольга Назаркина

    Непривитых граждан Южной Кореи могут обязать самостоятельно выплачивать часть суммы за лечение от коронавируса. Введение такой меры обсуждается в правительстве страны. Ее цель — повышение уровня вакцинации.

    Непривитых жителей Южной Кореи задумали обязать платить за лечение от ковида самостоятельно

    На сегодняшний день в Южной Корее привиты 79,4% населения. Среди взрослых этот показатель составляет 91,2%. Однако из-за роста заражений и количества тяжелых пациентов власти задумались о том, чтобы подвигнуть людей прививаться активнее, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Newsis.

    Источник этого издания уточнил, что этот вопрос поднимали в правительстве, планируется рассмотреть это с законодательной точки зрения, а также изучить мнения жителей на этот счет.

    «Когда соберем мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение», — добавил он.

    Сейчас в Южной Корее власти полностью покрывают расходы на лечение заболевших ковидом. В среднем сумма на одного пациента составляет примерно 8,3 тысячи долларов (или 10 миллионов вон).