Непривитых жителей Южной Кореи задумали обязать платить за лечение от ковида самостоятельно

Непривитых граждан Южной Кореи могут обязать самостоятельно выплачивать часть суммы за лечение от коронавируса. Введение такой меры обсуждается в правительстве страны. Ее цель — повышение уровня вакцинации.

На сегодняшний день в Южной Корее привиты 79,4% населения. Среди взрослых этот показатель составляет 91,2%. Однако из-за роста заражений и количества тяжелых пациентов власти задумались о том, чтобы подвигнуть людей прививаться активнее, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Newsis.

Источник этого издания уточнил, что этот вопрос поднимали в правительстве, планируется рассмотреть это с законодательной точки зрения, а также изучить мнения жителей на этот счет.

«Когда соберем мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение», — добавил он.

Сейчас в Южной Корее власти полностью покрывают расходы на лечение заболевших ковидом. В среднем сумма на одного пациента составляет примерно 8,3 тысячи долларов (или 10 миллионов вон).