Непривитых учителей Молдавии заставили оплачивать себе ПЦР-тесты

Преподавателей всех учебных заведений Молдавии обязали раз в две недели проходить ПЦР-тестирование за свой счет, если они не сделали прививку от коронавируса. Такое решение приняло правительство республики и поддержала президент Майя Санду. В интервью телеканалу PRO TV, она заявила, что у учителей есть альтернатива — бесплатная вакцинация.

При этом президент Молдавии отметила, что если количество привитых жителей не увеличится, то в стране придется вводить серьезные ограничения.

«Вакцина предлагается бесплатно, и я призываю всех пройти вакцинацию. В случае образования мы говорим о здоровье детей», — заявила Майя Санду.

Она подчеркнула, что люди, которые отказываются пройти вакцинацию должны проходить тестирование за свой счет, так как в результате они могут заразиться коронавирусом, что приведет к очередной нагрузке на медицинскую систему. А это означает, что другие люди могут остаться без врачебной помощи.

Вероятна также полная остановка целого ряда секторов. Экономика страны и так сильно пострадала после пандемии, подчеркнула она.

Как сообщил ТАСС, за учителей Молдавии вступились местные профсоюзы. Главы объединений подписали открытое письмо к правительству, в котором назвали решение принуждением к вакцинации. Они напомнили, что работники сферы образования платят взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, а значит тестироваться должны бесплатно.

По мнению профсоюзов решение приведет к массовым увольнениям учителей, что поставить под угрозу весь учебный год.

За последние дни в Молдавии выявили более 50 случаев заражения на 100 тысяч населения. Штамм «дельта» выявили у пациентов в больницах Кишинева и других городах. Вакцинация началась в республике еще 2 марта. Но обе дозы вакцины получили только 15% населения, а одну — 23%.

В основном в Молдавии используют препараты компаний AstraZeneca, Pfizer, а также китайских производителей Sinovac Biotech и Sinopharm. Россия доставила в республику 206 тысяч доз вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи.