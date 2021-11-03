Непривитых канадских медиков отстранили от работы

В Канаде недопустили к работе 3 325 медицинских работников, которые отказались проходить процедуру вакцинации. Случилось это в провинции Британская Колумбия, сообщил телеканал Global News.

Всех непривитых отправили в бессрочный отпуск без сохранения заработной платы. После этой меры больницы канадской провинции ощутили резкую нехватку медперсонала. Некоторые срочные хирургические операции пришлось отложить, написал сайт kp.ru.

Всего в Британской Колумбии вакцину получили 96% медицинских работников. Такие цифры озвучил глава Минздрава региона Эдриан Дикс.