Netflix обвинили в продвижении откровенных и непристойных кадров с детьми

Netflix обвинили в продвижении «непристойных материалов с участием детей». Речь идет о продвижении фильма «Милашки», которым сейчас занимается компания.

Обвинения выдвинула расширенная коллегия присяжных в техасском округе Тайлер. Об этом сообщил The Guardian.

«Расширенная коллегия присяжных округа Тайлер 23 сентября 2020 года предъявила обвинение Netflix, Inc. в продвижении в округе Тайлер штата Техас фильма „Милашки“, в котором используются откровенные кадры с несовершеннолетними», — процитировало издание.

По мнению обвинителей, фильм не имеет никакой серьезной ценности в различных планах — как в научном или политическом, так и в художественном или творческом. Кроме того, они возмутились тем фактом, что в картине показывают «обнажение гениталий или лобковой области частично или полностью одетого ребенка».

Ранее работу французского режиссера Маймуны Дукуре раскритиковали и пользователи социальных сетей. Они обвинили его в «сексуализации детей». В Сети появилась петиция с требованием отменить фильмы и шоу, которые показывают несовершеннолетних в откровенных образах.

Сюжет фильма «Милашки» развивается вокруг 11-летней Эми, которая растет в традиционной сенегальской мусульманской семье. В один из дней она видит, как на улице танцуют тверк другие девочки ее возраста. Это подружки, которые называют себя «Милашками». Эми решает стать одной из них, бросив вызов своей консервативной семье и их традиционным ценностям.