Мир 28 марта 2023, 00:15 Непринятие резолюции России увеличило подозрения о виновных во взрыве «Северных потоков» — Небензя Небензя: непринятие резолюции увеличило подозрения о виновных во взрыве «Северных потоков» Pxhere

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После прошедшего 27 марта голосования в Совбезе ООН по резолюции России о создании международной комиссии для расследования диверсии на «Северных потоках», подозрения о тех, кто стоит за терактом, лишь выросли. Такое заявление сделал российский постпред при организации Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

«Думаю, что после сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на „Северных потоках“ только увеличиваются», — сказал постпред России при ООН.

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Штаты и их союзники, как напомнил Небензя, сделали все для того, чтобы избежать запуска объективного международного расследования. Сначала, по словам российского постпреда, «в Вашингтоне публично на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод, а затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван».

Вечером 27 марта Совбез ООН не принял российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Российская сторона настаивала на формировании независимой комиссии для выяснения случившегося на газопроводах. За резолюцию проголосовало три страны — это Россия, Китай и Бразилия. Против не высказался никто, поскольку 12 государств от голосования воздержались.