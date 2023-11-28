Мир 28 ноября 2023, 23:46 «Неприлично богатый». Экс-министра обороны Украины Резникова заподозрили в бегстве в США Экс-депутат Рады Кива: экс-министр обороны Украины Резников уехал в США Pixabay

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Алексей Резников после отставки с поста министра обороны Украины уехал в США «неприлично богатым». Такое заявление в Telegram-канале сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Экс-депутат напомнил о коррупционных скандалах в оборонном ведомстве при управлении Резникова. Он отметил, что зимнее обмундирование так и не доехало до военнослужащих ВСУ в зоне боевых действий, украинским солдатам приходится мерзнуть.

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«Как мне сообщил источник в Офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья», — написал Кива.

Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Участники заседания в Брюсселе говорили, что результаты контрнаступления ВСУ оказались значительно ниже ожиданий, сообщили «Известия».