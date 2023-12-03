Мир 03 декабря 2023, 21:47 «Неприкасаемых нет». Критиковавшая главкома ВСУ Безуглая создала опрос о кандидатуре на его место Депутат Рады Безуглая создала опрос о кандидатах на место главкома Залужного РИА «Новости»

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети запустила онлайн-голосование, в котором предложила выбрать замену главкому ВСУ Валерию Залужному. Среди кандидатов — бывший военный.

«Если менять Залужного, то на кого? Голосование — ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи — пишите в комментариях», — написала парламентарий.

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Она напомнила о сдержанности, но отметила, что «неприкасаемых нет». Безуглая предложила «поразмыслить», как вырваться из «тупика» и получить реальный план военных действий на 2024 год.

Среди возможных кандидатов на пост главкома ВСУ в опросе присутствует экс-депутат Рады, генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. За первый час после публикации бывший военный набрал 34% голосов, за него проголосовали 94 респондента.

Ранее Безуглая упрекнула Залужного, что он много времени уделяет социальным сетям, и ведет себя как «обиженка». Поводом послужил удивленный смайлик, который главком поставил под одним из постов.