Мир 27 февраля 2023, 16:25 Неприятный вывод об отношении мира к России сделали на Западе El Pais: западные страны не убедили мир в своей позиции по Украине РИА «Новости»

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Западные страны не сумели убедить весь мир в своем отношении к России из-за украинского конфликта. Об этом в материале для издания El Pais написала журналистка Мариам Мартинес-Баскуньян.

По ее словам, это стало открытием для самодовольных и высокомерных стран Запада.

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«Риторика США говорит о том, что якобы они представляют демократию и ведут борьбу против российской автократии. Однако эта идея остается чуждой для огромного числа стран Южного полушария, особенно тех, чьи проблемы игнорируются», — подчеркнула колумнист.

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Автор статьи отметила, что значимость государств, не присоединившихся к западной коалиции, только выросла на международной арене.

«Посмотрите на Китай, Турцию или Бразилию. Их голоса начали играть существенную роль в ООН. Европа ошибается, предполагая, что ведет борьбу якобы против оси зла. Может быть, нам стоит избавиться от высокомерия?» — задалась вопросом Мартинес-Баскуньян.

Журналистка заключила, что Европе стоит начать работу над достижением мировой безопасности и стабильности.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что без России дальнейшее существование мира невозможно.