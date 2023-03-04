Мир 04 марта 2023, 09:12 Неприятный намек США для Украины расшифровали в Китае China Daily: США намекнули Украине о необходимости платить за военные поставки U.S. Department of Defense

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Власти США намекнули Украине, что после завершения боевых действий ей придется заплатить за все полученные западные военные поставки. Об этом говорится в материале издания China Daily.

«Всю военную помощь изначально оценивали в долларах, поэтому Украине в какой-то момент все равно придется выплачивать эти поставки. Момент оплаты зависит от того, когда украинское правительство достигнет тех целей, которые перед ним поставила администрация Белого дома», — написал автор статьи.

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Обозреватель отметил, что США слишком много сделали для Украины, однако так и не объяснили, какие критерии необходимо выполнить для завершения конфликта с Россией.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский публично признал нехватку вооружений и боеприпасов у ВСУ. Он призвал западные государства максимально ускорить военные поставки, а не только говорить об этом.

Бывший офицер армии США Дуглас Макгрегор объяснял, что у стран НАТО нет производственных мощностей, чтобы увеличить выпуск боеприпасов.