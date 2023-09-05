Мир 05 сентября 2023, 03:19 «Неприятно, но необходимо». Австрия признала, что не может обойтись без российского газа Канцлер Австрии Нехаммер: закупать у России газ неприятно, но необходимо РИА «Новости»

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Закупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения», но этого нельзя избежать. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF.

Глава австрийского правительства заявил, что главным приоритетом является обеспечение безопасности энергоснабжения. В ином случае нарушится производство и система, люди не получат энергию.

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«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера», — заявил Нехаммер.

Канцлер отметил, что с прошлого года Австрия начала ослаблять зависимость от российского газа, республика работает над увеличением поставок через Германию и Италию. Нехаммер также напомнил, что преждевременное одностороннее расторжение контракта с «Газпромом» обошлось бы Австрии слишком дорого.

Австрии, как и всей Европе, придется полностью отказаться от российского газа. Киевский режим отказался обсуждать продление договоров на его транзит, которые истекают в конце 2024 года.