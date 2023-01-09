Эксклюзив 09 января 2023, 14:17 «Неприятная параллель». Немцев упрекнули в исчезновении из повестки СМИ битвы за Сталинград Жителей ФРГ упрекнули за помощь Украине и замалчивание событий в Сталинграде РИА «Новости»

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В начале февраля исполнится 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ежегодно в январе эту дату вспоминали в Германии — в газетах публиковали статьи, на телевидении показывали документальные фильмы об ужасах Великой Отечественной войны. В этом году немецкая пресса замолчала, рассказал ведущий телеканала «360», журналист и автор Telegram-канала «Имерел» Гия Саралидзе.

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Далее — прямая речь.

Массированная военная и финансовая помощь режиму Зеленского часто ставит западные страны в щекотливую ситуацию. С одной стороны, очень хочется навредить России. С другой, очень не хочется столкнуться с нашей страной лоб в лоб. Но есть во всех этих делах еще и очень неприятная для некоторых стран историческая параллель, которой они избегают так же тщательно, как возможного прямого столкновения с Россией.

Тут коллеги, которые внимательно следят за ситуацией в Германии, подметили очень любопытную вещь.

В январе 2023 года исполняется ровно 80 лет последней фазе битвы при Сталинграде. В прежние годы события этой эпохальной битвы были серьезным поводом для немецкой рефлексии. Выходили статьи, документальные фильмы, в теле- и радиостудиях дискутировали историки и эксперты, а в этом году тишина. Мертвая.

Один немецкий профессор по фамилии Грау написал по этому поводу: ни заголовков, ни резонанса, ни воспоминаний — ничего. Битва за Сталинград исчезла из дискурса СМИ. Это гулкая и коварная тишина.

Сталинграда для немцев в 2023 году не стало. И очевидно, что произошло это не по причине нерадивости или забывчивости редакторов и авторов немецких СМИ, а по команде сверху.

При всем своем цинизме немецкие политики понимают, что нельзя одновременно рассуждать о новой помощи Зеленскому и его нацикам, и тут же писать и говорить об историческом опыте Сталинграда. Проводить параллели и делать выводы. Это ведь даже бюргер, который не интересуется политикой, может сложить в своей голове дважды два и задаться вопросом: а оно нам надо? И ради чего немецкие танки вновь отправляются на Украину? И чем это может закончиться для Германии?

И для того, чтобы таких опасных аналогий и параллелей в голове бюргера не возникало, немецкие СМИ резко перестала интересовать круглая дата Сталинградский битвы. К черту историю, давайте про немецкую помощь Украине и борьбу за европейские ценности. Такая она — непростая и своеобразная нынче свобода слова.