Неприемлемая риторика. В ООН ответили на разрешенные Meta «посты ненависти»
Представитель генсека ООН Дюжаррик: мы против любого разжигания ненависти
В ООН прокомментировали решение Meta, разрешающее призывы к насилию против россиян. Организация отметила, что выступает против любого разжигания ненависти.
С таким заявлением выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, слова которого привело РИА «Новости».
«Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию», — сказал он.
Подобную риторику Дюжаррик охарактеризовал как неприемлемую «с любой стороны».
Meta Platforms накануне объявила, что временно разрешила в Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных. В пресс-службе компании отмечали, что против жителей РФ они не будут направлены.
Новая политика социальных сетей, по данным Reuters, предполагала в том числе призывы к смерти представителей власти в РФ и Белоруссии. Разрешение распространили на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.