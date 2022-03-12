Неприемлемая риторика. В ООН ответили на разрешенные Meta «посты ненависти»

В ООН прокомментировали решение Meta, разрешающее призывы к насилию против россиян. Организация отметила, что выступает против любого разжигания ненависти.

С таким заявлением выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, слова которого привело РИА «Новости».

«Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию», — сказал он.

Подобную риторику Дюжаррик охарактеризовал как неприемлемую «с любой стороны».

Meta Platforms накануне объявила, что временно разрешила в Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных. В пресс-службе компании отмечали, что против жителей РФ они не будут направлены.

Новая политика социальных сетей, по данным Reuters, предполагала в том числе призывы к смерти представителей власти в РФ и Белоруссии. Разрешение распространили на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.