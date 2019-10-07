«Непревзойденно мудрый» Трамп пригрозил стереть Турцию с лица земли

«Я ранее уже говорил, что если Турция сделает что-то, что я при всей своей непревзойденной и великой мудрости посчитаю выходящим за рамки, я сотру ее экономику с лица земли», — написал американский глава.

Трамп собрался забрать американских военных из Сирии Подробнее

Кроме того, Трамп заявил, что Турция вместе с рядом европейских стран обязана обратить внимание на то, как США борется с «Исламским государством»*. По мнению президента Штатов, Вашингтон преуспел на этом поприще куда больше, чем «кто-либо мог ожидать».

Дональд Трамп также утверждает, что Россия и Китай хотят видеть США «погрязшими» в нескончаемых войнах. По его словам, именно по этому эти страны не одобряют решение Вашингтона вывести войска с северо-востока Сирии.

Ранее президент США написал в своем Twitter, что Америке давно пора «выйти из этих бесконечных войн» и вернуть домой американских солдат.

1 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара собирается самостоятельно действовать при создании зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. Он подчеркнул, что так и не смог прийти к желаемому результату во время переговоров с Америкой.

Спустя несколько дней, 6 октября, президент Турции провел телефонные переговоры с Трампом. Тот заявил, что Америка не будет принимать участия в турецкой военной операции, а также подчеркнул, что американских войск не будет рядом с местом ее проведения. Уже на следующий день, 7 октября, Эрдоган заявил, что США начали вывод своих войск с северо-востока Сирии — именно там страна собиралась создать зону безопасности.