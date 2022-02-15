Неправильный перевод речи Зеленского подорвал американский рынок

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации, в котором он объявил об учреждении на 16 февраля Дня единения, привело к падению ценных бумаг на американской бирже. Следившие за обстановкой трейдеры увидели неправильный перевод на английский украинской фразы «нам кажуть» («нам говорят») и сочли, что Зеленский подтвердил дату «вторжения» России.

Как сообщило агентство Bloomberg, неправильно понятое заявление Зеленского, который объяснял, что не верит в скорое военное наступление России, спровоцировало бум продаж ценных бумаг.

Индекс S&P потерял сразу 1,2%, а нефть поднялась выше 95 долларов за баррель. Основатель агентства Tallbacken Capital Advisors Майкл Перверс заявил, что рынок за последние несколько месяцев привык реагировать даже на любые заявления, которые касаются геополитики.

«Инвесторы сейчас удерживают в голове сразу несколько катализаторов, начиная от распространения штамма „омикрон“, решение о повышении ключевой ставки Федеральной резервной системы США, а теперь еще и ситуация в Европе», — пояснил он.

Ситуация на рынке начала стабилизироваться после заявления советника главы администрации украинского лидера Михаила Подоляка. Он отметил, что заявления о «нападении» в исполнении Зеленского стоит воспринимать в качестве иронии. Чиновник пояснил, что Киев со скепсисом смотрит на конкретные даты возможного «вторжения». Да и сами столкновения с Россией считаются на Украине маловероятными.