Мир 29 февраля 2024, 09:11 Непомерные амбиции. Общую черту нашли у Макрона и Зеленского Общественник Крыма Чегринец: Макрона и Зеленского объединяет комплекс Наполеона Aurelien Morissard / Global Look Press

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Президента Франции Эммануэля Макрона и его коллегу Владимира Зеленского объединяет комплекс Наполеона, что выражается в непомерных амбициях. Такое мнение РИА «Новости» выразил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Зеленский полностью потерял человечность и готов бросать в топку личных амбиций не только своих граждан, но и тех, кого считает союзниками», — пояснил общественный деятель.

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По его словам, Макрон может предлагать Зеленскому все что угодно, хоть отправку французских солдат на Луну. Французский президент стал «хромой уткой» и вряд ли сможет переизбраться. На этом фоне он просто «прогревает» публику перед провалом Украины, подытожил Чегринец.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Наполеон не считался с потерями в своих войсках. И это завело его в тупик. Слова Макрона о возможной отправке военных на Украину звучат как безумный авантюризм, добавил он.