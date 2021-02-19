Непогода в США унесла жизни 34 человек

Число жертв непогоды в семи штатах Америки возросло до 34. Об этом сообщил телеканал СBS.

Наибольшее число тел найдено в штате Техас. Там из-за экстремальных для этех мест погодных условий погибли 20 человек. По последним данным, из-за снежной бури до сих пор обесточены дома почти 300 тысяч местных жителей. Более 260 тысяч человек остаются без водоснабжения, написал сайт «Аргументы и факты».

При этом на значительной части территории штата держатся аномальные холода. Из-за непогоды 17 февраля отменили почти 2,3 тысячи внутренних и международных рейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки.

Ранее советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что инфраструктура и электросети США оказались не готовы к пришедшим холодам. Вскоре Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям доставит в Техас генераторы, одеяла и продовольствие.